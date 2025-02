L’ultimo saluto al professor Salvatore Dipasquale, ex preside del liceo scientifico di Ragusa

Si sono svolti oggi pomeriggio presso la chiesa della Sacra Famiglia, i funerali del professor Salvatore Dipasquale, scomparso all’età di 95 anni. Numerose persone, tra cui familiari, amici, ex studenti e colleghi, hanno preso parte alla cerimonia per rendere omaggio a una figura di riferimento nel panorama educativo e culturale della città.



Docente di Storia e Filosofia, Dipasquale ha ricoperto per anni il ruolo di dirigente del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, contribuendo alla formazione di generazioni di studenti. La sua attività si è contraddistinta per un forte senso istituzionale e un costante impegno nel mondo scolastico e culturale.

Oltre alla carriera nell’istruzione, ha avuto un ruolo attivo nella vita sociale e politica della città, ricoprendo incarichi nelle ACLI, nel Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e nell’amministrazione comunale, come assessore e vicesindaco. Ha inoltre insegnato Filosofia presso l’Istituto Teologico Ibleo, lasciando un segno anche nel contesto accademico e religioso.



La Diocesi di Ragusa ha espresso cordoglio per la sua scomparsa, ricordandone il contributo nell’ambito culturale ed educativo. Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha manifestato vicinanza alla famiglia.

Con la morte del professor Dipasquale, Ragusa perde una figura che ha segnato profondamente il mondo dell’istruzione e della cultura cittadina.

© Riproduzione riservata