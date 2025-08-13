L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Linea 11 Marina di Ragusa: nuove corse verso le contrade
13 Ago 2025 17:18
Una richiesta attesa da anni diventa finalmente realtà: la linea 11 Marina di Ragusa estende il proprio servizio alle contrade vicine, offrendo quattro corse al giorno in più. Un passo importante per collegare residenti e turisti al mare e ai principali servizi, favorendo una mobilità sostenibile e accessibile a tutti. Ad annunciare l’iniziativa il sindaco Peppe Cassì.
Linea 11 Marina di Ragusa: estensione alle contrade
Grazie alla cosiddetta “banca di chilometri” del servizio attuale – definito ponte in attesa della grande gara europea – il percorso raggiungerà anche Cerasella, Gatto Corvino, Principe, Fontana Nuova, Pulce Carrera ed Eredità.
Le corse si svolgeranno dalle 08:55 del mattino fino alle 00:47 della notte, coprendo sia le esigenze di chi lavora sia quelle di chi vuole godersi le serate estive.
Orari e fermate del nuovo servizio
Il potenziamento del servizio è pensato per migliorare i collegamenti e ridurre la dipendenza dall’auto privata, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. Le nuove fermate saranno integrate nel percorso abituale della linea 11, senza variazioni di costo per i passeggeri.
Il prezzo del biglietto resterà invariato ed è acquistabile sia online sul sito Etnatrasporti sia tramite l’app RagusaBUS.
