Linea 11 Marina di Ragusa: nuove corse verso le contrade

Una richiesta attesa da anni diventa finalmente realtà: la linea 11 Marina di Ragusa estende il proprio servizio alle contrade vicine, offrendo quattro corse al giorno in più. Un passo importante per collegare residenti e turisti al mare e ai principali servizi, favorendo una mobilità sostenibile e accessibile a tutti. Ad annunciare l’iniziativa il sindaco Peppe Cassì.

Linea 11 Marina di Ragusa: estensione alle contrade

Grazie alla cosiddetta “banca di chilometri” del servizio attuale – definito ponte in attesa della grande gara europea – il percorso raggiungerà anche Cerasella, Gatto Corvino, Principe, Fontana Nuova, Pulce Carrera ed Eredità.

Le corse si svolgeranno dalle 08:55 del mattino fino alle 00:47 della notte, coprendo sia le esigenze di chi lavora sia quelle di chi vuole godersi le serate estive.

Orari e fermate del nuovo servizio

Il potenziamento del servizio è pensato per migliorare i collegamenti e ridurre la dipendenza dall’auto privata, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. Le nuove fermate saranno integrate nel percorso abituale della linea 11, senza variazioni di costo per i passeggeri.

Il prezzo del biglietto resterà invariato ed è acquistabile sia online sul sito Etnatrasporti sia tramite l’app RagusaBUS.

