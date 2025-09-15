Le panchine di piazza Italia ricordano Andrea Camilleri. Arte a cielo aperto in pieno centro storico a Scicli

L’iniziativa promossa dal Comune di Scicli ha trovato concretezza nella giornata del 13 settembre con un gruppo di artisti che hanno dipinto le panchine di piazza Italia con soggetti che ricordano il Maestro. Dopo la ripulitura delle panchine in pietra, eseguito dalla ditta Samsara Restauri, gli artisti hanno decorato le “sedute” con temi che ricordano Andrea Camilleri, le sue riflessioni, i suoi luoghi. “Le panchine della nostra città hanno cambiato volto e ora raccontano storie nuove – commentano i promotori di questa estemporanea d’arte – prima sono state ripulite e poi la creatività degli artisti le ha trasformate in vere e proprie opere d’arte, realizzate in occasione del centenario di Andrea Camilleri. Un omaggio speciale a un maestro della parola, che continua a vivere anche attraverso i colori e le immagini dell’arte urbana”. Ed il sindaco Mario Marino ieri sera ha ha ringraziato gli artisti che hanno “trasformato la loro creatività in una straordinaria opera d’arte a cielo aperto”. La sagoma di Camilleri è installata nella stanza del commissariato di Vigata al piano terra del palazzo municipale. La mostra “Parole su tela” è presente nella chiesa di Santa Teresa e da ieri continua in piazza Italia.

© Riproduzione riservata