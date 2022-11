In libreria i racconti inediti di Andrea Camilleri

Arrivano in libreria a partire da oggi, 8 novembre, i racconti inediti di Andrea Camilleri: ”La guerra privata di Samuele e altre storie di Vigàta” pubblicato postumo da Sellerio.



Sono previsti, infatti, tre giorni di incontri: l’8, il 9 e il 12 novembre. La raccolta di racconti si apre con una commedia, ”La prova”. Successivamente, si chiude con ”I quattro Natali di Tridicino”, già pubblicato in ‘‘Storie di Natale” edito Sellerio nel 2016.



L’altro racconto di Andrea Camilleri, in seguito, è ”La guerra privata di Samuele, detto Leli’‘; in questo racconto il tema principale è la discriminazione razziale. Ambientato in un ginnasio, nell’epoca del regime, protagonista è uno studente ebreo che si scontrerà con i professori seguaci delle nozioni e della propaganda applicata dallo stesso regime. ”L’uomo è forte” uscito in ”Racconti sul lavoro”, Sellerio, 2009. ”La tripla vita di Michele Sparacino”, in allegato al Corriere della Sera 2008 e Rizzoli 2009, e ”La targa”, in allegato al Corriere della Sera 2011 e Rizzoli 2015.

Nella quarta di copertina scrive Salvatore Silvano Nigro:

“Una rete di storie, ovvero una proliferazione di intrecci sorprendenti, è questo libro di racconti. La consueta concentrazione espressiva, la scrittura scenica di geniale lucidità, e il talento umoristico, consentono a Camilleri di tradurre con spigliatezza il ludico nel satirico, facendo giocare il tragico con il comico: senza però escludere momenti d’incanti emotivi, come nel racconto I quattro Natali di Tridicino” .