Nuova ordinanza per la proroga dei lavori

Ancora una proroga nel proseguo dei lavori di riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti. Fino a tutto maggio di quest’anno la realizzazione delle opere continuerà nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti autorizzativi già emessi nel passato. Non si è riusciti, nell’arco dei 12 mesi fissati nell’affidamento dei lavori alla ditta Tecnoteam srl di Paternò, ad ultimare le opere di riqualificazione del tratto di riviera scoglittiese che và ad attrezzare la fascia costiera della frazione balneare e marinara vittoriese di nuovi servizi. Il provvedimento di proroga, emesso dalla Capitaneria di porto di Pozzallo, riguarda le opere di riqualificazione di un’area demaniale marittima di 7.800 metri quadrati consegnata nel 2019 al comune di Vittoria dal servizio demanio marittimo dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente. Un’area che andrà interamente riqualificata e posta al servizio della comunità sia nella stagione estiva che negli altri mesi dell’anno.

La riqualificazione dell’area demaniale

Il progetto prevede la realizzazione di un viale pedonale, di una pista ciclabile, la riqualificazione delle piazzette iniziali e finali, la realizzazione di un canale per la raccolta delle acque bianche, di impianti idrici al servizio ai lidi e delle docce pubbliche in spiaggia ed il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione. C’è anche un marciapiede a protezione tra la strada e la pista ciclabile che avrà una larghezza di 2 metri e mezzo. Il viale pedonale attrezzato è di 9 metri e la pista jogging di 2 metri e mezzo. Nella prima parte del lungomare, per circa 100 metri è prevista un’area pedonale attrezzata con chioschi e pensiline di copertura. Il costo dell’opera pubblica è di 2 milioni e 600 mila euro che arrivano dai fondi ex Insicem.

Lavori nell’area del porticciolo di Scoglitti

Al 30 aprile di quest’anno è prevista la conclusione dei lavori di riqualificazione funzionale del porto peschereccio di Scoglitti i cui lavori sono stati consegnati nel gennaio del 2022. Il progetto prevede la realizzazione di nuove strutture per meglio regolamentare l’attività della piccola pesca e tutte le attività ad essa connesse oltre che razionalizzare e riqulaificare gli spaci di fruizione del porto. Interventi indispensabili per garantire a pescatori, armatori e diportisti delle aree adeguate per lo svolgimento delle