Scoglitti: finanziato il progetto “parco costiero di ponente”. Un’area attrezzata, giochi, fitness a Riviera Lanterna

Sono stati consegnati i lavori relativi alla riqualificazione dell’arenile della riviera lanterna di Scoglitti, nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare dove saranno realizzate strutture per l’animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e, ancora, spazi verdi per lo svago e le attività sportive.

A darne notizia è l’assessore ai lavori pubbliciti di Vittoria, Giuseppe Nicastro.

Stiamo parlando di un sito denominato Parco costiero di ponente e il progetto è stato finanziato per l’importo di 600mila euro, con Ddg n. 1821 del 24 ottobre 2019 da parte dell’assessorato regionale – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro in seguito all’avviso pubblico di partecipazione al bando Po Fesr 2014-2020.

Il progetto è ubicato all’interno del lungomare Riviera “Lanterna”, limitrofa al progetto di riqualificazione del lungomare nella parte compresa tra il pontile di Ponente e l’ultimo lembo di spiaggia in direzione di via delle Raie. Il progetto con tutte le aree annesse occupa circa tre ettari di spiaggia.

Ci saranno percorsi, una bambinopoli, un’area fitness, un’area cinema/teatro, un’area picnic, un campo di beach soccer, 4 campi da gioco di beach volley/beach tennis.