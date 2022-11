L’associazione “Portatori di Gioia” contro la violenza sulle donne

Alla manifestazione daranno il loro contributo le associazioni: Casa delle Donne, Kina Collettiva Transfemminista Intersezionale, ArciGay Ragusa, Zero Molestie Sinalp, Codice Rosso, Clessidra, Casa delle Culture.

La manifestazione, incentrata su un concerto musicale in via Francesco Mormino Penna, vedrà esibirsi le cantanti Chiara Verdirame, Fabrizia Ruospo e Alessia Pallavicino e la Dj Cinzia di Rosolini. Tra un brano e un altro, ogni associazione darà il proprio contributo per sensibilizzare e trattare il delicato tema della violenza contro le donne.