Ladri senza scrupoli: razzia di vasi in rame ed ottone nel Cimitero di Scicli

Ladri senza scrupoli al punto da scavalcare i muri ed entrare all’interno del Cimitero cittadino di Scicli rubando i vasi in rame ed ottone apposte a corredo delle lapidi funerarie. Un grave atto delinquenziale che rasenta la profanazione di un luogo sacro e che, dovrebbe essere luogo di rispetto, di amore e di preghiera. Invece non è così.

Gli ignoti hanno agito in due specifici round predatori a distanza di una settimana.

Stamattina la seconda scoperta da parte dei responsabili della custodia del Cimitero dopo quella del 2 maggio scorso. Per rubare i vasi in ramo hanno scelto di agire in un Blocco a loculi dove, per la tipologia univoca delle lapidi, le famiglie hanno dovuto attivarsi fra gli anni Settanta ed Ottanta con l’installazione di vasi in rame od ottone. Costi onerosi ma anche rischi. Questo materiale, infatti, è particolarmente attenzionato dai ladri che, negli anni passati, hanno “visitato” il Cimitero sciclitano portando via grondaie in rame ma anche vasi in rame ed ottone.

Foto: Repertorio