La Volley Modica “promuove” Davide Tomasi in prima squadra

L’Avimecc Modica ha annunciato con orgoglio la promozione di Davide Tomasi dalla squadra giovanile alla prima squadra, che affronterà il prossimo campionato di Serie A3. Tomasi, classe 2005 e prodotto della “cantera” biancoazzurra, rappresenta un esempio di crescita e meritocrazia all’interno del club.

Il giovane centrale ha ottenuto significativi successi con la formazione giovanile dei “Galletti”, partecipando alle finali nazionali nella categoria Under 19. Inoltre, con la seconda squadra biancoazzurra, ha contribuito in modo determinante alla vittoria dei play-off del campionato di Serie D, che ha portato la squadra alla promozione in Serie C.

La promozione in prima squadra rappresenta per Tomasi un’opportunità unica di crescita e sviluppo. Potrà continuare a perfezionare le sue competenze tecniche e tattiche sotto la guida dello staff tecnico e dei compagni di squadra più esperti.

“Naturalmente sono molto felice di essere stato aggregato alla prima squadra e di far parte di un gruppo molto unito che ho avuto modo di conoscere la scorsa stagione,” afferma Tomasi. “Sono dei ragazzi formidabili con i quali mi sono trovato a mio agio e mi hanno fatto crescere e soprattutto divertire. Il mio obiettivo è di migliorare sempre di più sotto tutti i punti di vista e non solo pallavolisticamente. Il campionato di Serie A3, che io disputerò per la prima volta, ma che seguo da tempo, sta diventando di anno in anno sempre più competitivo e per quanto mi riguarda mi impegnerò sempre al massimo per cercare di essere utile alla causa della squadra.”

Tomasi esprime la sua gratitudine alla dirigenza, a coach Enzo Distefano, e a tutto lo staff per la fiducia accordata. “Spero di ripagare con l’impegno in ogni seduta di allenamento la fiducia che mi è stata accordata,” conclude il giovane centrale.

