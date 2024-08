La Volley Modica conferma coach Ciccio Italia, curerà le formazioni under 19 e under 17

Coach Ciccio Italia continuerà a guidare le formazioni giovanili e la seconda squadra dell’Avimecc Modica, consolidando la fiducia della dirigenza biancoazzurra dopo gli eccellenti risultati ottenuti nella scorsa stagione. Sotto la sua guida, le squadre under 19 e under 17 hanno brillato, e la seconda squadra, composta interamente da giovani atleti, ha ottenuto la promozione in serie C dopo una vittoria nei play-off.

Italia, noto per il suo impegno e la sua dedizione in palestra, è stato determinante nel percorso di crescita dei giovani del vivaio modicano. Grazie al suo lavoro, i giovani pallavolisti hanno raggiunto livelli di eccellenza a livello regionale, dimostrando un notevole miglioramento e conquistando titoli importanti.

Essendo anche Selezionatore regionale, Ciccio Italia possiede una profonda conoscenza dei giovani talenti siciliani, mettendo a disposizione la sua esperienza per garantire una crescita costante e lineare dei suoi atleti. La riconferma del suo ruolo alla guida del settore giovanile della Volley Modica è un chiaro segno di fiducia e di riconoscimento da parte della dirigenza, che da sempre investe nel vivaio biancoazzurro.

Italia ha espresso la sua gratitudine alla società, in particolare al presidente Ezio Aprile, al direttore generale Luca Leocata, al direttore tecnico Enzo Distefano e al responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino, sottolineando l’importanza del loro supporto continuo. Il suo obiettivo principale è continuare a far crescere i giovani talenti, portandone il più possibile in prima squadra, come dimostrato dai successi di Gianmarco Italia e Davide Tomasi, due giovani promesse che hanno trovato spazio in serie A3 e nel roster principale.

La scorsa stagione ha visto la squadra ottenere importanti traguardi, tra cui la promozione in serie C e i titoli di campioni territoriali nelle categorie under 17 e under 19, oltre al titolo di vice campioni regionali. Italia ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti e ha affermato l’intenzione di continuare su questa strada, puntando a ripetere i successi della scorsa stagione e a ottenere ulteriori convocazioni per i giovani del settore giovanile nelle rappresentative territoriali e regionali.

