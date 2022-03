La Russia blocca l’export di Grano, Zucchero e Mais

Al fine di salvaguardare la stabilità del mercato interno, la Russia ferma le esportazioni di zucchero, grano e mais. Secondo quanto riporta l’Interfax, ad annunciarlo è la vice premier Victoria Abramchenko.



Vietato l’export di zucchero bianco e grezzo fino al 31 agosto, mentre grano, segale, orzo e mais fino al 30 giugno. Il divieto potrebbe già partire a partire da oggi.



Nel frattempo il Paese, dove stanno per scadere i rimborsi dei titoli di stato, rischia di finire in default. Proprio per via di questi stop in Italia si sta già correndo ai ripari: la Campania aumenterà infatti la propria produzione di grano e mais di 2 milioni di quintali.

Nel frattempo, dopo due settimane di aumenti record, il prezzo del grano cala dell’8.5%: la causa, però, è da ricercare nella speculazione.

Insomma, saranno settimane difficili, a meno che non ci siano novità relativamente al conflitto bellico. Sarà di nuovo assalto ai supermercati?