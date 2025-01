La prima volta di un vescovo in una moschea a Comiso: un messaggio di fraternità

Il vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa in vista alla moschea Al – Rahman di Comiso. La moschea Al Rahman è una delle due esistenti a Comiso ed è guidata dal presidente Zouhaier Amor e dall’imam Fatti Abdeltif. Per la prima volta nel ragusano un vescovo si reca in una moschea. Èaccaduto nell’ambito della visita pastorale che il presule sta conducendo nelle parrocchie della città di Comiso. La moschea Al Rahman si trova nel territorio della parrocchia di Maria SS. Annunziata, che il vescovo sta visitando in questa settimana.

Ad accogliere il vescovo, nella moschea di via Tenente Meli, c’erano alcuni rappresnetanti della comunità islamica, il sidnaco Maria Rita Schembari e la presidente del consiglio comunale, Manuela Pepi che vive anch’essa nel territorio parrocchiale.

Un giorno importante

“Oggi e un grande giorno, un giorno particolarmente importante per le nostre comunità. Questo è un giorno che rimarrà, e dovrà rimanere, nella memoria di tutti – ha detto il presidente Amor – È con grande onore che accogliamo Sua eccellenza il vescovo in un luogo di pace e di preghiera che oggi ci vede uniti, un momento di dialogo e incontro aperto a tutti in un luogo dove possiamo trovare serenità e condivisione. Un incontro di dialogo interreligioso e interculturale che deve illuminare il cammino di tutti noi poiché ci troviamo molto vicini al nostro Creatore. Eccellenza, sindaco, fratelli, la vostra presenza nella casa di dio che voi chiamate Dio e noi Allah “non c’è altro dio al di fuori di lui, il primo e l’ultimo che veglia su di tutti, il creatore del cieli e della terra e il patrono del nostro destino. Colui che ci nutre e ci dà da bere colui che quando siamo ammalati ci guarisce, colui che ci fa morire e ridà la vita, è a lui il perdono delle colpe nel giorno del giudizio.”

L’imam Fatti Abdeltif ha aggiunto: “Le differenze non ci divisono, ma ci arricchiscono, spingendoci a costruire ponti di dialogo. La vostra presenza qui oggi, Eccellenza, è un momento di grande significato e la dimostrazione che nonostante le nostre differenze di fede, condividiamo valori comuni: la giustizia, la pace e la comprensione per il prossimo. Questo incontro ci ricorda che la fede, in tutte le sue forme, può unire e ispirare a servire il bene comune. Insieme possiamo contribuire a un mondo più giusto e armonioso, dove la diversità è fonte di forza e non di divisione”.

Il vescovo, che era accompagnato dal parroco don Biagio Aprile e dal segretario don Pippo Occhipinti, ha anch’egli rimarcato la necessità di rafforzare rapporti di autentica fraternità tra persone di fedi diverse, ringraziando per l’accoglienza. Zouhaier Amor ha donato al vescovo una targa ricordo, una copia del Corano e dei dolci arabi.

A Comiso vi sono due moschee: olrtre alla moschea Al Rahman, che oggi ha accolto il vescovo, esiste la moschea Al Zaytouna, nel quartiere “Grazia”, collegata alla moschea di Vittoria e aderente all’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII).

© Riproduzione riservata