La Polizia di Stato in prima linea per promuovere la cultura della prevenzione tra i giovani

Nell’ambito delle iniziative rivolte agli studenti, si sono svolte due intense giornate di incontri presso l’Istituto Guglielmo Marconi di Vittoria, che hanno visto una grande partecipazione di alunni e docenti. L’iniziativa, organizzata dalla Questura di Ragusa in collaborazione con la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ragusa, si è concentrata su temi fondamentali come bullismo, cyberbullismo, e le responsabilità legali che ne derivano.

Cardini dell’iniziativa

Gli alunni sono stati informati sui pericoli e le conseguenze degli atti di bullismo, con un forte invito a denunciare senza esitazioni tali episodi alle forze dell’ordine. Il progetto mira a diffondere una vera e propria “Cultura della Prevenzione”, sottolineando l’importanza della legalità come valore cardine per le nuove generazioni.

Un progetto strutturato e continuo

La Polizia di Stato, attraverso i propri funzionari e operatori specializzati, ha avviato una serie di incontri periodici in tutte le scuole della provincia di Ragusa, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori.

Gli incontri, che proseguiranno fino a maggio 2025, affrontano temi di grande attualità, tra cui: bullismo e cyberbullismo, maltrattamenti in famiglia e violenza di genere, contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, rispetto del codice della strada.

Un’attenzione particolare al mondo digitale

Durante gli incontri, è stata sottolineata l’importanza di una maggiore consapevolezza nei comportamenti online, promuovendo un uso responsabile e sicuro delle tecnologie digitali.

