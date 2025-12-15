La Fiamma Olimpica arriva in Sicilia: anche due avvocati di Ragusa tra i tedofori di Milano Cortina 2026

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 approda oggi in Sicilia, portando con sé un messaggio universale di pace, unione e valori condivisi. Un evento simbolico e carico di emozione che coinvolgerà anche Ragusa, dove il passaggio della fiaccola è previsto per mercoledì 17 dicembre, attraversando alcune delle principali arterie e il centro storico della città.

Tra i tedofori scelti per accompagnare la fiamma nel suo lungo viaggio verso i Giochi Olimpici invernali figurano anche due avvocati ragusani, a testimonianza di come lo spirito olimpico sappia unire mondi diversi – sport, professioni, comunità – sotto un unico grande ideale.

Il percorso della fiaccola a Ragusa

Il passaggio della torcia olimpica a Ragusa è previsto a partire dalle ore 13.00. Il corteo attraverserà la città con un percorso suggestivo e simbolico che toccherà:

viale Europa ,

, Corso Italia ,

, Ponte e via San Vito ,

, piazza Cappuccini ,

, via Ingegnere Migliorisi.

Un momento che trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo cittadini, studenti, sportivi e famiglie.

Maria Giovanna Buscemi: tedofora verso Marzamemi

A portare la fiamma nel tratto che condurrà verso Marzamemi, una delle tappe più a sud dell’intero percorso, sarà l’avvocata Maria Giovanna Buscemi, che ha espresso tutta la sua emozione per l’importante riconoscimento:

“Ho il cuore colmo di emozione ed un profondo senso di orgoglio e gratitudine per l’onore concessomi per essere stata scelta quale Ambasciatrice, Tedofora, della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Essere tedofora significa diventare custode di un simbolo millenario, un ponte tra passato, presente e futuro.”

Per l’avvocata Buscemi, la fiamma olimpica va oltre il gesto simbolico:

“Non è solo fuoco, ma luce e speranza, incarnazione dei valori più puri dello sport: resilienza, amicizia, rispetto, solidarietà ed eccellenza. Questa fiamma unirà le nostre città, dal Nord al Sud, fino alla mia Ragusa e a Marzamemi, sotto un unico grande sogno di pace e unione.”

Alessandro Sittinieri: la torcia nel cuore di Ragusa

A rappresentare Ragusa città sarà invece l’avvocato Alessandro Sittinieri, appassionato di sport e profondo conoscitore dei valori olimpici. La sua selezione come tedoforo è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale.

“Per me, che da sempre sono un appassionato di sport, poter stringere tra le mani la torcia sarà un momento speciale e difficile da dimenticare”, racconta Sittinieri.

“Chi pratica sport, a qualsiasi livello, non può non abbracciare valori come condivisione, amicizia, partecipazione, crescita personale e solidarietà.”

Volto noto anche per la sua partecipazione a programmi televisivi nazionali come L’Eredità e I Soliti Ignoti, Sittinieri incarna lo spirito di chi è sempre pronto a mettersi in gioco, dentro e fuori dallo sport.

Un invito alla città: facciamo festa per la Fiamma Olimpica

Il passaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un’occasione unica per Ragusa e per tutto il territorio. L’invito ai cittadini è quello di scendere in strada, affollare i bordi del percorso e fare festa, accogliendo la torcia con entusiasmo, applausi e partecipazione.

Un momento di condivisione collettiva che resterà nella memoria della città e che, anche grazie ai suoi tedofori, porterà Ragusa a essere parte attiva del grande racconto olimpico di Milano Cortina 2026.

© Riproduzione riservata