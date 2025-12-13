Lo sciclitano Pietro Di Rosa fra i 10.001 tedofori che porterà la fiaccola olimpionica

Pietro Di Rosa, giovane archeologo sciclitano, sarà uno dei 10.001 tedofori che porteranno in giro per l’Italia la torcia olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà sul campo nella 12° tappa che parte da Licata e tocca Gela, Caltagirone, Ragusa, Noto, Avola, Marzamemi, Portopalo e Siracusa, città dove si conclude la tappa. A lui è stato assegnato il compito di portare la fiaccola olimpionica nel tratto iniziale a Gela nella zona del promontorio di Capo Soprano dove c’è il sito archeologico delle mura timoleontee dell’antica città greca costruite nel IV secolo a. C. “L’inizio della mia staffetta è previsto per le 10 – svela Pietro Di Rosa – avere la possibilità di essere testimone protagonista di questo importante momento mi permette di dire che i valori olimpici, sportivi, pacifici e puri che trasmettono i giochi sono sensazioni che accomunano il genere umano e appartengono a tutti. Porterò la fiamma che qualche settimana fa è stata accesa all’interno del tempio di Hera nel bosco sacro di Olimpia, e la porterò tra le strade di un’antica città greca di Sicilia. Questo avverrà giorno 17 dicembre, una data che difficilmente dimenticherò”.

