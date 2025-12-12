La Fiamma Olimpica passa da Ragusa, alcune scuole saranno chiuse. Ecco quando e dove

Mercoledì 17 dicembre 2025, Ragusa vivrà un momento di grande entusiasmo e partecipazione: il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 farà tappa nella città, a partire dalle ore 13. L’evento non è solo un rito sportivo, ma un’occasione unica per condividere i valori olimpici e celebrare la storia e la cultura italiana. La staffetta della fiamma, partita da Olimpia il 26 novembre 2025 e arrivata in Italia a Roma il 4 dicembre, attraverserà 300 città e 20 regioni, passando per più di 60 siti UNESCO, tra cui Ragusa, nell’ambito della tappa Agrigento-Siracusa.

La staffetta prenderà il via da Viale Europa, altezza Motorizzazione Civile, percorrendo Viale Europa, Via Canova, Via Gagini e Corso Italia. La fiamma arriverà a Piazza San Giovanni, dove salirà sul sagrato della Cattedrale, scenderà dalla scalinata centrale e continuerà lungo Corso Italia fino all’incrocio con Via San Vito. Proseguirà per il Ponte Papa Giovanni XXIII fino a Piazza Cappuccini e terminerà in via Ingegner Migliorisi, all’altezza della sede della Polizia Stradale.

I cittadini potranno posizionarsi lungo tutto il percorso per assistere al passaggio della fiamma, con bollini già applicati da martedì 16 dicembre per identificare i punti ideali di osservazione. Per Piazza San Giovanni, si consiglia di posizionarsi nella parte bassa, lato Palazzo INA, per assistere alla discesa della fiamma dalla scalinata della Cattedrale.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Ragusa ha disposto modifiche alla viabilità e divieti di sosta con rimozione forzata dalle ore 9 alle 14 su Viale Europa, Via Canova, Via Gagini, Corso Italia, Ponte Giovanni Paolo XXIII, Piazza Cappuccini e strade limitrofe. Il transito sarà consentito solo compatibilmente con il passaggio del convoglio olimpico.

Inoltre, con ordinanza sindacale n. 1167, le scuole pubbliche e private della città chiuderanno anticipatamente alle ore 11.00, fatta eccezione per gli asili nido e le scuole d’infanzia non interessate al percorso della staffetta.

