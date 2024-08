La classe V D del Liceo Scientifico di Ragusa si ritrova a 50 anni dalla maturità

Un’iniziativa speciale ha riunito i compagni di classe della V D del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa, che hanno celebrato il loro 50° anniversario dalla maturità. L’incontro, avvenuto in un noto locale di Chiaramonte Gulfi, ha segnato il ritrovamento di vecchi amici e il rinnovo di legami che il tempo non è riuscito a spezzare.

Il Lungo Cammino verso il ritrovo

L’ultimo incontro di questi ex studenti risaliva all’estate avanzata del 1974, quando, con trepidazione, osservavano i voti finali degli Esami di Stato nell’atrio del loro amato liceo. Nonostante la promessa di non perdersi di vista, il corso della vita ha portato ognuno su sentieri diversi, finché uno di loro, grazie a Facebook, ha cominciato a rintracciare i compagni di scuola, contattandoli uno ad uno fino a riunirli tutti.

Il grande giorno

All’incontro, ogni partecipante ha potuto condividere la propria storia di vita e professionale. Molti sono diventati liberi professionisti: medici, avvocati, veterinari. Alcuni hanno insegnato, altri hanno dedicato la loro carriera alla pubblica amministrazione. È stato un momento di grande emozione scoprire i percorsi intrapresi e i traguardi raggiunti da ciascuno. Durante la riunione, i compagni hanno rievocato i tanti momenti vissuti insieme, le lezioni, i professori e le piccole scappatelle tipiche degli anni scolastici. Dei docenti dell’epoca, solo uno è ancora in vita: il professore di matematica, Tumino, che all’epoca era giovanissimo. Rintracciato e invitato, ha partecipato con grande piacere alla conviviale, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale. La serata è culminata con il taglio della torta, la distribuzione di souvenir per tutti i partecipanti e la promessa di organizzare un altro incontro il prossimo inverno. La gioia del riconoscersi e la volontà di mantenere vivo questo legame hanno reso la riunione un evento indimenticabile. Già si parla e si lavora per pianificare il prossimo incontro, segno del forte desiderio di non lasciar passare altri decenni senza rivedersi.

