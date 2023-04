La camminata della memoria. I partigiani non si fermano

L’ANPI di Ragusa e l’UISP hanno organizzato una Camminata della memoria per celebrare la Festa nazionale della Liberazione dal nazifascismo, che si è svolta il 25 aprile. Il corteo è partito da via Pietro Nenni alle 8:30 e si è diretto verso piazza Gramsci, dove si è congiunto con il corteo istituzionale.

La ricorrenza di quest’anno ha assunto un valore particolarmente forte, come affermato nel manifesto dell’ANPI, che ha invitato a “liberarsi dalla guerra, dal fascismo e dalla disumanità con la costituzione”. La partecipazione unitaria alla Camminata della memoria è stata considerata importante per contrastare le affermazioni di alcuni rappresentanti delle istituzioni e di una certa parte politica che creano preoccupazione. Il presidente dell’ANPI provinciale di Ragusa, Gianni Battaglia, ha sottolineato l’importanza di una risposta chiara e netta a difesa della Costituzione costruita sui valori della libertà, dell’antifascismo e della democrazia.

La Camminata della memoria è stata un’importante iniziativa per ricordare la lotta contro il nazifascismo e per ribadire l’importanza della difesa dei valori democratici e della Costituzione italiana. La partecipazione unitaria alla manifestazione ha dimostrato l’impegno condiviso di tante persone e associazioni per mantenere viva la memoria del passato e per costruire un futuro di pace e di libertà.