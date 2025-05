La 5ª A del “Besta”: il ritorno, 18 anni dopo

A diciotto anni dal diploma, si sono ritrovati ieri sera gli ex alunni della classe 5ª A dell’indirizzo amministrativo dell’Istituto Fabio Besta di Ragusa. L’incontro si è svolto in un noto locale della città e ha visto la partecipazione di dodici ex compagni di scuola, provenienti da Ragusa, Santa Croce Camerina e Giarratana.

Un tuffo nei ricordi

Un tuffo nei ricordi, tra sorrisi, aneddoti e racconti di vita, con un pensiero particolare rivolto al viaggio d’istruzione in Spagna, che ancora oggi resta uno dei momenti più vivi nella memoria del gruppo. “Sembrava non fosse passato neanche un giorno”, ha commentato uno degli ex studenti, emozionato nel rivedere i volti familiari della giovinezza.

L’incontro è stato l’occasione per rinsaldare vecchi legami, condividere percorsi personali e, perché no, cominciare a progettare un nuovo appuntamento. Diciotto anni dopo, la voglia di stare insieme è rimasta la stessa.

