Italia prima in Europa: approvata alla Camera la legge sull’Intelligenza Artificiale

L’Italia si pone all’avanguardia nel panorama europeo approvando alla Camera dei Deputati il primo disegno di legge nazionale sull’Intelligenza Artificiale (IA). Una norma storica che segna l’inizio di un nuovo approccio strategico allo sviluppo e alla regolamentazione di una delle tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo.

Il provvedimento, che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva, introduce principi e strumenti per garantire uno sviluppo dell’IA sicuro, trasparente e nel rispetto dei diritti fondamentali. La legge mira a disciplinare l’utilizzo delle tecnologie intelligenti in ambiti chiave come la sanità, l’istruzione, il lavoro, i trasporti e la pubblica amministrazione.

I punti chiave del testo

Tra i punti cardine del testo: la tutela della dignità umana e della privacy, l’introduzione di criteri etici per lo sviluppo e l’uso dei sistemi IA, la promozione della ricerca e dell’innovazione responsabile, la previsione di un’autorità nazionale di vigilanza e l’obbligo di trasparenza nei processi decisionali automatizzati.

L’obiettivo è duplice: da un lato, favorire la crescita economica e la competitività attraverso un uso consapevole dell’IA; dall’altro, evitare che lo sviluppo incontrollato delle tecnologie digitali comprometta diritti, sicurezza e coesione sociale.

Con questo intervento legislativo, l’Italia anticipa molti partner europei, ponendosi come uno dei primi Stati membri a dotarsi di un quadro normativo interno coerente con i principi del regolamento europeo sull’IA (AI Act), attualmente in via di attuazione a livello comunitario.

© Riproduzione riservata