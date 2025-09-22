Istanze per il sostegno alle imprese siciliane colpite da siccità per le coltivazioni ad agrumi, mandorlo, pistacchio e olivo. In campo 35 milioni di euro

A fissare la data del 23 settembre di quest’anno per presentare le domande è stata la Regione Sicilia dando attuazione, per questo 2025, a tutti quegli interventi di aiuto temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali e per l’aiuto alle aziende che hanno subito danni per effetto della siccità. La misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di 35 milioni di euro. Da Palermo, dagli uffici regionali, fanno sapere che l’Agea (soggetto che erogherà le somme) ha messo a disposizione dei richiedenti una domanda automatica precompilata con le informazioni acquisite dal fascicolo aziendale trasmesso dalla Regione Sicilia. “Una semplificazione amministrativa che Agea ha messo a disposizione di tutti gli agricoltori ed agli operatori del settore per velocizzazione, correttezza e fruibilità dei procedimenti amministrativi” è la spiegazione che arriva dagli ambienti regionali.





© Riproduzione riservata