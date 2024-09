Siccità: saranno riattivati i tre dissalatori della Sicilia

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato che la riattivazione dei tre dissalatori nell’Isola avverrà in tempi ridotti grazie alla concessione di poteri straordinari, richiesti durante la riunione della Cabina nazionale di regia per la crisi idrica, presieduta dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche esponenti del governo nazionale, tra cui il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e il commissario straordinario per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua, è stato accolto l’appello di Schifani per accelerare le opere di costruzione.

Sono già stati stanziati 90 milioni di euro

Schifani ha espresso soddisfazione per la decisione, che permetterà di dimezzare i tempi di realizzazione dei dissalatori, necessari per affrontare l’attuale emergenza idrica in Sicilia. Nonostante siano già stati stanziati 90 milioni di euro nell’Accordo di coesione e 10 milioni di fondi regionali per realizzare anche un dissalatore temporaneo a Porto Empedocle, i tempi ordinari delle procedure burocratiche rischiavano di far slittare i lavori. Per questo motivo, il presidente ha proposto che il commissario Dell’Acqua, dotato di poteri in deroga più ampi, gestisca il progetto.

