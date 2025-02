Intesa tra Provincia, Sac e CamCom per l’aeroporto di Comiso: si punta a un “bando tipo” in sinergia con tutti gli Enti

Obiettivo: attrarre compagnie aeree con un “bando tipo” ispirato alle esperienze di altri aeroporti che affrontano sfide simili. E’ stato questo il senso dell’incontro tra il Libero Consorzio di Ragusa, la Camera di Commercio del Sud Est e la SAC. Un incontro, appunto, focalizzato sulla promozione dell’aeropoto di Comiso attraverso azioni di marketing territoriale condivise. L’intento è quello di offrire contributi adeguati alle compagnie che scelgono di operare nello scalo ibleo.

Unire gli sforzi, dunque, tra le diverse istituzioni. Il Libero Consorzio si dovrebbe occupare della valorizzazione dei voli nazionali, mentre la Camera di Commercio si occuperà di quelli internazionali. La collaborazione mira a utilizzare regole comuni per ottimizzare le risorse e i risultati. L’interesse comune di tutti gli enti coinvolti è chiaro: Camera di Commercio, SAC e Provincia di Ragusa lavoreranno in sinergia.

Un ulteriore incontro è previsto per perfezionare la strategia comune, dopo aver raccolto il parere degli stakeholder, con l’intento di agire rapidamente per prepararsi all’estate e lanciare un segnale positivo per il territorio.

