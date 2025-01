Incidente a Vittoria, auto contro scooter: c’è un ferito

Grave incidente stradale oggi pomeriggio a Vittoria, all’incrocio tra via Alessandria e via G. Leopardi. Secondo le prime informazioni ricevute, lo contro avrebbe coinvolto un minorenne che sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata. Il giovane, a bordo di uno scooter, avrebbe accelerato alla vista di una volante della Polizia, forse nel tentativo di eludere un controllo, finendo per scontrarsi con una Ford.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori e i vigili urbani del comando di Polizia municipale di Vittoria per effettuare i rilievi del caso. Anche il conducente della Ford è rimasto ferito, ma sembrerebbe in maniera meno seria, ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Contributo fotografico: Franco Assenza

