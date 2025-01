Scappano da Polizia durante inseguimento e si schiantano contro automobile. Un ferito grave. Tensione al pronto soccorso dove ci sono i familiari

Non si fermano all’alt della Polizia, fuggono in scooter e si schiantano contro un’auto. È quanto accaduto oggi pomeriggio a Vittoria, intorno alle 15:45, nei pressi di via Alessandria e via Giacomo Leopardi. L’inseguimento, nato dal tentativo degli agenti di fermare i due occupanti del mezzo per un controllo, si è concluso con un grave incidente: uno dei giovani, pare un minore, è ora in condizioni critiche e in fase di trasferimento a Palermo.

La dinamica dei fatti

Le forze dell’ordine, sospettando un possibile coinvolgimento in recenti episodi di natura delinquenziale, hanno tentato di fermare lo scooter per effettuare verifiche. Tuttavia, il motociclista non ha rispettato l’ordine, innescando un inseguimento tra le vie cittadine. La fuga si è conclusa con uno scontro violento quando il mezzo è andato a impattare contro un’autovettura.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto e hanno trasferito i due giovani al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Uno di loro versa in condizioni molto gravi e sarà trasferito a Palermo per ricevere cure specialistiche. L’altro occupante ha riportato ferite più lievi ed è attualmente sotto controllo medico e interrogatorio.

Il drammatico episodio ha creato momenti di forte tensione al pronto soccorso di Vittoria, dove si sono radunati numerosi familiari dei giovani coinvolti. La situazione è gestita dalle pattuglie di polizia e carabinieri, intervenute per mantenere l’ordine e prevenire disordini.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, è totalmente da escludere uno speronamento da parte della Polizia. Insomma non si tratterebbe di un altro caso simile a quello recentemente avvenuto a Milano. Ha collaborato Francesca Cabibbo. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata