Preso il presunto “ladro delle spaccate”. Fermato dalla Polizia mentre rubava un’automobile a Vittoria

Il “ladro delle spaccate” trascorrerà la notte in carcere. È stato fermato poco fa dalla Polizia il vittoriese sospettato di aver messo a segno numerosi furti ai danni di negozi del centro storico. Il ladro, ormai da tre settimane, teneva sotto scacco la città mettendo a segno numerosi furti ai danni di attività commerciali, sfondando le vetrine d’ingresso dei negozi utilizzando come ariete un’auto rubata. Un “modus operandi” che aveva convinto gli inquirenti che a mettere a segno i vari colpi era verosimilmente sempre la stessa persona.

Il ladro rubava qualche ora prima un’autovettura, quasi sempre un modello più vecchio e più facile da rubare. Con essa metteva a segno il colpo spesso prima ancora che il proprietario scoprisse il furto della vettura, che veniva poi abbandonata, ovviamente seriamente danneggiata.

I numerosi colpi avevano destato grande allarme in città e a più riprese si era chiesta maggiore sicurezza e più controlli nel territorio.

Questa sera il ladro ha cercato di colpire ancora. Ha rubato una Fiat panda, ma gli agenti che avevano intensificato la vigilanza nella città lo hanno individuato e bloccato. L’uomo è fuggito al volante della vettura e ne è nato un inseguimento per le vie della città. Alla fine l’uomo ha perso il controllo dell’auto rubata ed è finito contro un muro. Ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato poco dopo nella zona di contrada Fanello.



L’uomo è stato fermato in flagranza di reato, anche per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Ragusa. Di lui si occuperà ora il magistrato di turno. L’uomo è fortemente sospettato di essere l’autore di tutti o della maggior parte degli altri furti commessi in questi ultimi giorni a Vittoria e a Comiso. In alcuni casi, il furto è stato solo tentato e il ladro ha dovuto rinunciare, in altri ha trovato solo pochi spiccioli. Ma l’allarme generato in città era altissimo. Ora si dovranno attendere le risultanze delle indagini per verificare se e in quante occasioni l’uomo fermato questa sera, poco prima delle 22, sia coinvolto.

© Riproduzione riservata