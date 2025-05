Da Marina di Ragusa alla Serie A: l’impresa del calciatore ibleo Alessandro Arena

È il giorno che non dimenticherà mai. Alessandro Arena, talento cristallino di Marina di Ragusa, è ufficialmente un calciatore di Serie A. Con la promozione del Pisa allenato da Pippo Inzaghi, l’attaccante ibleo mette la firma su un traguardo storico, non solo per la sua carriera, ma per tutto il territorio che lo ha visto crescere, sostenere sacrifici e inseguire con ostinazione il grande sogno del calcio che conta.

Conosciuto affettuosamente come il “mazzariddaru”, Arena è l’emblema di chi parte dal basso con la voglia di emergere e la testa sulle spalle. I suoi primi dribbling li ha lasciati sulle polverose superfici dei campetti iblei, dove a brillare era già la sua classe fuori dal comune. Una crescita costante, mai frenetica, che lo ha portato passo dopo passo nel calcio professionistico, sino a conquistare la fiducia di un tecnico esperto e carismatico come Pippo Inzaghi.

Dotato di rapidità, visione di gioco e uno spiccato fiuto del gol, Arena si è imposto anche in un campionato difficile come la Serie B, risultando decisivo nei momenti che contano. La promozione in Serie A è il naturale riconoscimento di un percorso costruito con talento e fatica, e oggi tutto il popolo ragusano può gioire con lui.

Adesso l’Italia del calcio si accorgerà di lui. Ma chi lo conosce sa che Alessandro Arena non dimenticherà mai da dove è partito. E con lui, tutta Ragusa guarda con orgoglio verso l’alto.

