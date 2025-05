Stanze pronte e attività ai nastri di partenza: si insedia il consiglio, Dc nei banchi dell’opposizione. FOTO

Ancora nessuna delega ai consiglieri provinciali, verranno assegnate nei prossimi giorni. L’unica nomina e delega che la presidentessa Maria Rita Schembari ha attribuito, è la vicepresidenza dell’ente di viale del Fante, che è andata a Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa, espressione della lista civica Voce comune, lista che ha ottenuto il maggior numero di consiglieri eletti nel centrodestra.

Si lavora al programma “il compito che vi assegno ha un titolo – ha detto in un clima disteso e sereno la neo presidentessa Maria Rita Schembari -; il titolo è ‘come voglio la mia provincia’ “. Ricordiamo brevemente l’appartenenza dei consiglieri: due di Fratelli d’Italia (Giuseppe Dimartino sindaco di Santa Croce e Federico Chinnici); tre della lista civica Voce comune (i sindaci di Ragusa e Modica, Giuseppe Cassì e Maria Monisteri e Angelo Galifi), uno di Forza Italia (Samuele Cultrera). Tre consiglieri per la Dc (Irene Tidona, Alessio Ruffino e Giovanni D’Aquila), partito che sosteneva il candidato alla presidenza Giovanni Francesco Fidone – sindaco di Acate; tre consiglieri anche per il Pd (Gaetano Scollo, Salvatore Schembari e Giovanni Garretto) che sosteneva il candidato alla presidenza Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo. Nella sistemazione tra i banchi del consiglio provinciale, il gruppo della Dc si è collocato a sinistra della presidenza, nei banchi dell’opposizione.

Nel corso della cerimonia di insediamento, al presidentessa ha detto che inizieranno le riunioni per definire il programma quanto più condiviso e che nei prossimi giorni verranno affidate anche le deleghe ai consiglieri; è probabile che ci siano ancora delle valutazioni politiche che i referenti politici stanno affrontando in altre sedi. Intanto, nonostante il lungo weekend e il ponte del Primo maggio, “Nell’ala sinistra del piano terra del palazzo della Provincia sono già operative, arredate e funzionanti, le stanze dedicate ai gruppi consiliari costituiti. E’stato un mio desiderio che è stato subito realizzato – dice la presidentessa Schembari – un segnale anche visivo per la politica, che rappresenta tutti gli elettori, e che entra nuovamente nella gestione di questo ente dopo oltre un decennio”.

