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In serie D il Modica ospita l’Enna; il Ragusa atteso dal quasi derby con Avola
03 Ott 2026 15:41
Al “Pietro Scollo” di Modica arriva l’Enna. Potrebbe sembrare una gara facile, contro una squadra affamata di punti, che finora ha conquistato un solo punto in campionato, è stata sconfitta quattro volte ed è alla ricerca del primo successo in campionato.
L’Enna è una squadra in difficoltà, in questo momento priva persino dello stadio di casa. I tifosi sono in fermento perché si aspettavano un rafforzamento della squadra. I gialloverdi venderanno cara la pelle.
Il Modica è il favorito della vigilia, ma sarà vietato distrarsi. L’allenatore Filippo Raciti avrà tutti gli uomini a disposizione. I tifosi si attendono una grande gara e soprattutto un passo avanti in classifica, dove finora il Modica è a quota 4.
Chi sta peggio è il Ragusa, ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Ha due punti, frutto di due pareggi, è stato sconfitto tre volte. Domenica viaggia alla volta di Avola, altra neo promossa che sta facendo molto bene ed ha 9 punti in classifica. È un quasi derby carico di significati.
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