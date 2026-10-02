Santa Croce Soccer: il cigno vola ai sedicesimi di Coppa Italia

Il Santa Croce Soccer conquista con autorità l’accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione Sicilia. I biancazzurri di mister Fabio Campanaro si impongono per 4-1 sul campo del Frigintini nella gara di ritorno dei 32esimi e, forti del 2-1 ottenuto all’andata, chiudono il doppio confronto con un netto 6-2 complessivo. Archiviato il primo impegno di Coppa Italia, il Santa Croce Soccer è già concentrato sul campionato di Promozione. Domenica prossima i biancazzurri saranno di scena sul campo della Barrese, nella seconda giornata del girone D. Una trasferta che rappresenterà un nuovo banco di prova per la formazione di mister Campanaro, chiamata a dare continuità alle proprie prestazioni dopo l’avvio della stagione ufficiale. L’obiettivo è proseguire il percorso con la stessa determinazione mostrata in Coppa e cercare di conquistare un risultato positivo su un campo tradizionalmente impegnativo. La società esprime soddisfazione per il passaggio del turno e per la prestazione offerta dalla squadra, sottolineando al tempo stesso l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni. “Questa qualificazione rappresenta un risultato importante e premia il lavoro svolto dal gruppo. Adesso, però, dobbiamo voltare subito pagina e pensare al campionato. La sfida di Barrese sarà un appuntamento impegnativo e servirà massima attenzione. Vogliamo continuare a lavorare con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra”.