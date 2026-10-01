Due ritorni di spessore per lo Scicli calcio: Carmelo Massari e Franco Trovato alla corte del Mister Saro Monaca

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

L’annuncio arriva dalla società cremisi che apre una stagione di ricostruzione per il ritorno nel campionato di Promozione dopo la retrocessione ed il mancato ripescaggio. Quest’anno calcistico 2026-2027 si gioca in Prima Categoria con l’obiettivo di salire la china e conquistare il salto in Promozione.

“Siamo felici di riaccogliere nella famiglia dello Scicli due volti ben noti al nostro ambiente, pronti a dare forza, qualità ed esperienza alla squadra dopo i trascorsi in altre compagini – annuncia la dirigenza cremisi – Carmelo Massari, centrocampista, mezzala di geometria e visione di gioco al servizio della squadra. E’ in possesso di tecnica, dribbling e velocità con caratteristiche proprie che lo rendono un giocatore di prestigio.

Carmelo Massari non ha perso tempo: già sabato scorso, al suo debutto stagionale contro il San Pietro che ha finito con il risultato di 3-2 in favore dei cremisi, si è reso subito protagonista servendo un assist perfetto per la rete del vantaggio. Franco Trovato è un difensore di peso, un vero e proprio muro difensivo. Anche lui ha esordito dando una prestazione da leader, maiuscola in difesa che ha blindato la nostra retroguardia”.

© Riproduzione riservata