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Due ritorni di spessore per lo Scicli calcio: Carmelo Massari e Franco Trovato alla corte del Mister Saro Monaca
01 Ott 2026 11:05
L’annuncio arriva dalla società cremisi che apre una stagione di ricostruzione per il ritorno nel campionato di Promozione dopo la retrocessione ed il mancato ripescaggio. Quest’anno calcistico 2026-2027 si gioca in Prima Categoria con l’obiettivo di salire la china e conquistare il salto in Promozione.
“Siamo felici di riaccogliere nella famiglia dello Scicli due volti ben noti al nostro ambiente, pronti a dare forza, qualità ed esperienza alla squadra dopo i trascorsi in altre compagini – annuncia la dirigenza cremisi – Carmelo Massari, centrocampista, mezzala di geometria e visione di gioco al servizio della squadra. E’ in possesso di tecnica, dribbling e velocità con caratteristiche proprie che lo rendono un giocatore di prestigio.
Carmelo Massari non ha perso tempo: già sabato scorso, al suo debutto stagionale contro il San Pietro che ha finito con il risultato di 3-2 in favore dei cremisi, si è reso subito protagonista servendo un assist perfetto per la rete del vantaggio. Franco Trovato è un difensore di peso, un vero e proprio muro difensivo. Anche lui ha esordito dando una prestazione da leader, maiuscola in difesa che ha blindato la nostra retroguardia”.
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