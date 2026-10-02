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Il Vittoria si rafforza: due difensori e un attaccante. Tassi, Slojkowski, Oliveira, detto “Bebè” giocheranno in biancorosso
02 Ott 2026 15:41
Il Vittoria rafforza la difesa. Sono stati due tesserati due giocatori che andranno a rinforzare il reparto arretrato, dove il Vittoria ha dei buoni giocatori, ma un organico numericamente limitato.
La scelta è caduta su due stranieri: Marcin Słojkowski, difensore polacco di appena 20 anni, che era già stato a Vittoria per una breve esperienza due anni fa, segnalandosi come il miglior giovane dell’Eccellenza. Poi ha giocato in serie D, con Sambiase e Sanremese. Ora sarà nuovamente in biancorosso.
Un altro difensore, un centrale, arriva dal Portogallo. Diogo Oliveira, “Bebé”, cresciuto nei settori giovanili di importanti club portoghesi come FC Paços de Ferreira, Vitória SC e FC Vizela. Oliveira, 26 anni, ha giocato nella serie D portoghese con Mirandela e Brito SC, in Italia ha vestito la maglia di Gioiese e Sondrio in Serie D e, nell’ultima stagione, quella della Virtus Rosarno in Eccellenza Calabria.
Un rinforzo anche in attacco : Edoardo Tassi, 28 anni, (ex Viterbo, Ternana, Reggina), giocatore con un passato in serie D, è l’ultimo arrivato e si è già allenato con i compagni. Tutti i giocatori sono disponibili per la prossima gara casalinga contro Gioiosa.
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