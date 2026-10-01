Un collegamento diretto tra gli ospedali di Modica e Ragusa e la Neurologia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria per garantire, anche a distanza, una valutazione specialistica nei casi di sospetto ictus ischemico. È questo l’obiettivo del progetto Telestroke Unit, che in questi giorni è entrato in una fase importante con le prove tecniche del sistema. I […]
Coppa Italia, il Santa Croce Soccer batte il Frigintini e approda ai sedicesimi
01 Ott 2026 21:40
Il Santa Croce Soccer batte il Frigintini e conquista il passaggio sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione Sicilia.
La squadra allenata da Fabio Campanaro ha battuto i rossoblu per 4-1 sul campo del Frigintini. All’andata il Santa Croce aveva vinto per 2-1.
Sempre mercoledì anche il Comiso aveva pareggiato con il Pro Ragusa conquistando il passaggio del turno.
Tornando al Santa Croce, la squadra ha esordito bene in campionato, battendo per 3-1 il Sant’Anna di Enna.Domenica ancora uno scontro con una squadra ennese. Il Santa Croce viaggia alla volta di Barrafranca per incontrare la Barrese. Sarà uno scontro tra due formazioni che puntano a recitare un ruolo di primo piano nel campionato di Promozione.
Conforta la buona prestazione della squadra in queste prime giornate, sia nelle due gare dj Coppa che nella gara d’esordio in campionato. Il Santa Croce si sta già segnalando come una delle formazioni più quotate del torneo
© Riproduzione riservata