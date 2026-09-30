Il Modica perde un pezzo della difesa: Francesco Desiato passa al Gela

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Era arrivato a luglio con l’etichetta del difensore affidabile, giovane ma già rodato. Tre mesi dopo, la sua avventura in rossoblù si chiude: Francesco Desiato lascia il Modica Calcio e si trasferisce al Gela.L’annuncio è arrivato dalla stessa società modicana, che ha ringraziato il giocatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli ha augurato buona fortuna per la nuova esperienza professionale.

Desiato, dal Modica al Gela dopo un’estate in rossoblù

Vent’anni al momento dell’ingaggio, difensore centrale capace di adattarsi anche da esterno basso sulla destra, Desiato era stato scelto dal tecnico Filippo Raciti proprio per questa duttilità. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, prima di approdare nella Contea aveva vestito le maglie di Budoni, Ischia, Turris e, nell’ultima stagione, della Reggina in Serie D.

Cosa cambia per la difesa del Modica

La partenza apre un vuoto in un reparto su cui la società aveva investito in estate. Resta da capire se il club si muoverà sul mercato per sostituirlo e con quali tempi.

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