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Coppa Italia, è pari tra Pro Ragusa e Comiso. I verdarancio passano il turno e vanno ai sedicesimi
01 Ott 2026 16:50
Il Comiso supera il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra verdarancio ha avuto la meglio contro il Pro Ragusa.
La gara disputata ieri si è conclusa sul risultato di parità. Il Pro Ragusa era passato in vantaggio con i gol siglati da Cultrera e Traina. Il risultato favorevole al Pro Ragusa avrebbe consentito di ribaltare il risultato dell’andata, quando il Comiso si era imposto per 2-1.
Nella ripresa Bubacar prima e subito dopo Cappello firmano la rimonta del Comiso che consente, grazie al risultato dell’andata, il passaggio del turno.
La gara è stata ben giocata da entrambe le squadre. Ma è il Comiso a conquistare il passaggio del turno e ad accedere ai sedicesimi di Coppa Italia.
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