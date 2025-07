Ilary Pellegrino ed il premio “America Giovani”. Scicli palestra di talenti

Giovani che studiano, ricercano, vagliano e che raccolgono risultati. Per Ilary Pellegrino, sciclitana, è arrivato il premio “America Giovani”; un premio che riconosce il lavoro di ricerca con una tesi di laurea su un tema che interpreta il ruolo della provincia di Ragusa nell’economia agricola ed in particolare nelle produzioni oleari. “Il fenomeno dell’oleoturismo: l’olio Monti Iblei DOP nella monumentalità sciclitana”. Produzione oleara e patrimonio monumentale: a chi sarebbe venuto in mente di collegare questi due settori importanti, e perchè no fondamentali, per l’economia del territorio ibleo?

Alle giovani “menti” tutto è possibile. Il premio alla giovane neo laureata, che ha concluso il suo ciclo di studi all’Università di Catania facoltà di economia, è stato consegnato nell’ambito della cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede della Camera dei Deputati a Roma. Il premio è uno degli impegni della Fondazione Italia-Usa che raggiunge mille neolaureati in tutta Italia riconoscendo l’importanza dei lavori accademici contenute nelle tesi di laurea. “Il nostro territorio è ricco di cultura e tradizioni, ma è anche ricco di aziende e di imprenditori, un fiore all’occhiello della nostra terra, il quale dovrebbe essere valorizzato” sono le parole di Ilary Pellegrino a commento del premio che và ad aggiungersi a quello ricevuto dall’altra neolaureata, sciclitana anch’essa, Alessandra Casciano.

