Sei posti letto per rafforzare il Pronto soccorso e gestire in maniera più appropriata i pazienti che, dopo la prima valutazione, hanno bisogno di ulteriori accertamenti o di un periodo di monitoraggio. È la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, che sarà attivata martedì 6 ottobre alle ore 10. La […]
Il Ragusa sconfitto ad Avola: decide un calcio di rigore a tempo scaduto
04 Ott 2026 19:00
Il Ragusa sconfitto in trasferta ad Avola. La squadra allenata da Francesco Bianco ha disputato una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Contro una formazione neo-promossa in serie D, che sta facendo bene in questo campionato, il Ragusa non ha demeritato, anche se i padroni di casa hanno tentato più spesso la via del gol, soprattutto nel secondo tempo.
La gara sembrava indirizzata verso lo zero a zero, che avrebbe permesso al Ragusa di muovere la classifica. Invece, al 93’, un calcio di rigore assegnato all’Avola ha permesso a Galesio di andare a segno e di regalare così la vittoria ai padroni di casa.
Finisce con i tifosi di casa che applaudono i propri beniamini. Ma anche il Ragusa è andato a salutare i tifosi che hanno seguito la squadra e che erano sugli spalti del “Meno Di Pasquale”.
Per il Ragusa è già emergenza dopo tre sconfitte consecutive, mentre l’Avola ha inanellato tre successi consecutivi. il Ragusa è nei quartieri bassi della classifica del girone I.
Domenica prossima il Ragusa torna in casa per ospitare la Nissa, altra squadra molto quotata nel campionato di serie D, che oggi ha pareggiato per 1-1 sul campo dell’Igea Virtus.
© Riproduzione riservata