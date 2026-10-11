Il Papa annuncia l’operazione, da Palermo l’abbraccio dei fedeli: «Torna presto in salute»

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La notizia arriva al termine dell’Angelus e tocca i fedeli riuniti in piazza San Pietro. Papa Leone XIV ha annunciato che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. Tra le persone presenti, anche due sorelle arrivate da Palermo, che hanno voluto esprimere al Pontefice affetto e vicinanza.

Concetta e Rosaria affidano alle testimonianze raccolte da Vatican News l’augurio di una pronta guarigione. Concetta racconta il dispiacere provato nell’apprendere la notizia e rivolge al Papa un incoraggiamento di cuore. Rosaria spera di rivederlo presto in salute, con le energie recuperate: «L’abbracciamo e spero che gli arrivi l’affetto di tutti».

Un sentimento condiviso da altri pellegrini presenti nella piazza. Elisabetta, arrivata da Firenze con la famiglia, descrive l’annuncio come un momento intimo: il Papa ha parlato del proprio problema di salute con la semplicità di chi si confida con i familiari. Da qui il desiderio di accompagnarlo con la preghiera e di fargli sentire la vicinanza della comunità. Anche Beatrice, proveniente dal Lesotho, ha rivolto al Pontefice un messaggio di auguri, unendosi alle preghiere per la sua guarigione.

Nel suo annuncio di oggi domenica 11 ottobre, Leone XIV ha spiegato che il nodulo è stato individuato durante alcuni controlli, in una fase molto iniziale e ben localizzato. Seguendo il consiglio dei medici, ha deciso di sottoporsi all’operazione, già programmata per i prossimi giorni. Dalla piazza, la risposta è stata un abbraccio fatto di parole, emozione e preghiera. Con una speranza comune: rivederlo presto in forze.

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