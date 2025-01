Il giudice “ragusano” Andrea Reale rieletto nell’Associazione Magistrati

E’ Giuseppe Tango, giudice del lavoro a Palermo e rappresentante di Magistratura Indipendente, il piu’ votato alle elezioni per il rinnovo del direttivo dell’Associazione magistrati: a lui, che presiede la Giunta sezionale dell’Anm Palermo, sono andate 688 preferenze. Per MI, inoltre, tra gli eletti spicca il nome di Antonio D’Amato, ex togato al Csm e procuratore capo a Messina, per cui sono stati espressi 652 voti. Il piu’ votato della lista di Area e’ invece il pm di Rieti Rocco Maruotti (514 preferenze), che e’ stato membro anche del direttivo uscente del sindacato delle toghe.

Tra gli indipendenti di Articolo 101, Andrea Reale, giudice a Ragusa, risulta eletto con 160 voti e, quindi, fara’ ancora parte del ‘parlamentino’ dell’Associazione.

Per Unicost, il maggior numero di voti e’ stato per Marcello De Chiara, giudice a Napoli (414), mentre nella lista di Magistratura democratica il piu’ votato e’ il giudice milanese Sergio Rossetti (268). Con Md risulta eletto anche Marco Patarnello (234 preferenze), il sostituto pg di Cassazione finito al centro delle polemiche nei mesi scorsi per una email critica nei confronti del Governo.

