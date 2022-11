Il Comune di Ragusa assegna altri 23 lotti della zona artigianale

Sono stati sottoscritti gli atti notarili per la concessione e regolamentazione della cessione in proprietà di 23 lotti nella zona artigianale di contrada Mugno, aree destinate alla costruzione di opifici artigiani. Al momento sono stati assegnati tutti i lotti previsti dal bando ad eccezione di un paio, i cui contratti saranno sottoscritti nei prossimi giorni.



Dopo circa 10 anni il Comune di Ragusa è riuscito a sbloccare un procedimento che era paralizzato da difficoltà burocratiche.

Con questa procedura, imprese artigianali esistenti potranno finalmente ampliarsi e nuove potranno essere avviate godendo di tutti i vantaggi, in termini di semplificazioni burocratiche e trattamenti fiscali, di una Zes, quale è da pochi mesi diventata la nostra zona artigianale.



