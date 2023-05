Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per la prima volta a Pozzallo. Si parlerà del sistema accoglienza

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunisce domani a Pozzallo. La comunicazione arriva dalla Prefettura di Ragusa con il Prefetto Giuseppe Ranieri che annuncia l’incontro per le 11 a palazzo La Pira. Si parlerà della creazione di un centro migranti a carattere temporaneo. La sua attivazione dovrebbe essere nella fase finale dopo l’atto deliberativo della commissaria straordinaria al Comune di Modica con il quale l’area di circa 10 mila metri quadrati ricadente nella zona industriale Asi, in territorio di Modica proprio al confine con quello pozzallese, è stata ritenuta idonea alla realizzazione di una tensostruttura che, nei casi in cui l’hotspot di Pozzallo ed il centro Don Pietro di contrada Cifali a Comiso saranno al colmo della capienza, andrà adibita a struttura temporanea di accoglienza. L’operazione è a titolo gratuito ed avrà validità, al momento, fino al prossimo 31 dicembre. Con questo progetto lo Stato si organizza ad affrontare eventuali flussi migratori non facilmente gestibili in zona con il solo hotspot di Pozzallo da 180 posti ed il centro San Pietro di Comiso da 100 posti per minori non accompagnati.

Il sindaco Roberto Ammatuna aveva auspicato l’incontro.

“Siamo onorati di ospitare, per la prima volta nella nostra città, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – afferma – nei giorni scorsi ho sollecitato un incontro volto a coordinare le attività di controllo e prevenzione in questo particolare momento. C’è la necessità di confrontarci su alcuni temi ed individuare una strategia condivisa sulla gestione ed organizzazione dei migranti, in vista della realizzazione di una struttura temporanea di accoglienza nella zona industriale Modica-Pozzallo e alla luce di una stagione turistica importante per l’economia e l’immagine della nostra Città. Altresì occorre soffermarsi anche sui temi che concernono il contrasto alle attività illecite al fine di garantire il nostro territorio ed i suoi cittadini che meritano la giusta attenzione. Ringrazio il Prefetto per aver accolto la mia richiesta, segno di grande vicinanza e sostegno alla cittadinanza, ed i vertici provinciali delle Forze dell’ordine che domani saranno nella nosta città. Avere al fianco le Istituzioni è fondamentale per chi difende, con trasparenza ed onestà, i principi su cui si fonda il nostro impegno quotidiano”.