Il ciclone devasta anche la sala dell’Avis di Ragusa, le donazioni si spostano a Marina. VIDEO

Il ciclone mediterraneo ha letteralmente devastato anche la sala donazioni dell‘Avis di Ragusa che si trova in via Vittorio Emanuele Orlando.

Dentro vi piove a dirotto, alcuni pannelli del controsoffitto sono caduti e le sedie sono praticamente inutilizzabili.

LE DONAZIONI AVIS SI SPOSTANO A MARINA DI RAGUSA

Perfino all’interno della sala conferenze vi sono infiltrazioni d’acqua. Purtroppo, allo stato attuale, la sede non può essere utilizzata per le donazioni e per questo motivo l’Avis ha fatto sapere di aver spostato le donazioni, che comunque continueranno, nella sede di Marina di Ragusa, in via delle Ondine.

Difficile al momento stabilire quanti danni, dal punto di vista economico, ha causato questo ciclone anche per una struttura come quella dell’Avis, certamente all’avanguardia. Ma le donazioni non possono fermarsi e per questo l’Avis invita tutti ad andare a Marina, almeno fino a quando non verrà ripristinata la sede di Ragusa.