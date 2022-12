L’Ergon tra le aziende che donano all’Avis di Ragusa una nuova auto per il trasporto del sangue

All’Avis di Ragusa arriva una nuova auto, con tecnologia avanzata, per il trasporto del sangue. Il mezzo è stato presentato nei giorni scorsi al Consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Ragusa.

Alcune aziende della città, tra cui l’Ergon di Ragusa, hanno donato una macchina per il trasporto del sangue, che dal punto di raccolta lo porta al SIMT (Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) di Ragusa, conservandone per tutto il tragitto tutte le qualità dei suoi componenti.



All’interno, vi sono allocati appositamente dei frigo che funzionano a corrente alternata quando la macchina è ferma nel garage, cambia l’alimentazione allacciandosi automaticamente alla batteria quando è in marcia. Questo sistema consente la stabilità della temperatura interna in maniera da oscillare selettivamente, tra i 4°C e 22°C. a seconda della tipologia dei componenti trasportati.



Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it