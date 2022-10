Il “caso” di Villa Azzurra a Vittoria: famiglie senza casa prima accolte e adesso a rischio sfratto

Questo è il caso di Villa Azzurra a Vittoria. A documentarlo, il consigliere comunale di FdL a Vittoria, Francesco Vinciguerra. Qualche tempo fa, in un video, erano state documentate le condizioni dell’immobile comunale, temporaneamente utilizzato per accogliere alcune famiglie in emergenza abitativa. Adesso sembra che l’amministrazione abbia dato un aut aut alle famiglie per liberare l’immobile senza offrire loro nessuna alternativa.

La vicenda è paradossale: prima il Comune concede ad alcune famiglie in sofferenza e senza casa l’utilizzo di Villa Azzurra, un immobile comunale ad uso diverso da quello abitativo e quindi non idoneo, attraverso delle ordinanze del sindaco risalenti allo scorso febbraio. Questi nuclei familiari hanno dovuto spendere soldi e investire per rendere abitabili gli alloggi di villa Azzurra che erano pressoché impraticabili. Adesso il Comune annuncia loro la necessità di dover lasciare l’immobile senza fornire alcuna valida alternativa.

“Una situazione assurda – conclude Vinciguerra – che impone una risposta dall’assessore all’Emergenza Abitativa Fiorellini e dall’assessore ai Servizi Sociali Corbino.”