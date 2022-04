Il 5 maggio al cinema Koza Nostra, film italo-ucraino che ridicolizza la mafia

Era stato girato nel 2020 nel ragusano, in particolare a Chiaramonte Gulfi e Sampieri. Ora, arriva al cinema il 5 maggio Koza Nostra, un gangster movie che ridicolizza la mafia siciliana. In realtà, si tratta di una commedia familiare in una Sicilia contemporanea. Una famiglia sgangherata, capitanata dal padre padrone affiliato alla mafia e una serie di sfortunati eventi con protagonista una delle più famose attrici ucraine, Irma Vitovska, nel ruolo di una badante per caso.

Si tratta di una co produzione italo-ucraina della Pepito produzioni e Film UA production, girato tra l’Ucraina, Roma e il Ragusano. Un cast per la maggior parte siciliano, con Giovanni Calcagno, Vincenzo Pirrotta e Gabriele Cicirello, ancora insieme sul set, dopo “Il traditore” di Bellocchio e l’opera prima di Pirrotta, nel ruolo regista, “Spaccaossa”. Nel cast anche la giovane Giuditta Basile e Maurizio Bologna, nel ruolo del mafioso Fifì.

La protagonista è Vlada Koza che arriva dai Carpazi per raggiungere la figlia in Italia, appena diventata mamma. Ma dopo il rifiuto di quest’ultima, Vlaza si ritrova sola nell’entroterra siciliano. Per alterne vicissitudini della sorte si ritrova ospite in casa della famiglia Laganà dove Fredo, il capofamiglia, domina incontrastato dentro una casa ritrovatasi priva della figura femminile.

Questo film, nelle intenzioni del regista, gioca con gli stereotipi e ne evidenzia il lato più tragicomico, dai baci mafiosi alle esecuzioni esemplari.

Foto: repubblica Palermo