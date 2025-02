Identificati i “vandali” di San Matteo: sono tutti giovanissimi, segnalati ai servizi sociali

Non hanno neanche 14 anni ma si fanno notare per atti di vandalismo. A Scicli, la polizia locale ha identificato tre dei quattro ragazzi che il 26 gennaio 2025 sono stati avvistati mentre salivano sul tetto della chiesa di San Matteo in cima all’omonimo colle che sovrasta la città. Possono essere tranquillamente definiti atti di vandalismo in quanto i ragazzi, mettendo in pericolo tra l’altro la propria incolumità, spesso rompono finestre o riposizionano le luci dei faretti per proiettare le loro ombre.

Questo comportamento, oltre a rappresentare un grave pericolo per l’incolumità dei ragazzi, evidenzia segni di disagio giovanile che hanno indotto il Comune a segnalare i loro casi ai servizi sociali, che si sono immediatamente attivati per un percorso di recupero educativo insieme alle famiglie.

