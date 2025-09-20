Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia […]
I redditi dei nostri parlamentari alla Regione: Assenza in top ten, più indietro Di Pasquale con Abbate e la Campo
20 Set 2025 06:30
La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi 2024 dei deputati regionali offre uno spaccato interessante anche per la provincia di Ragusa. Nella classifica generale , dominata da Salvo Tomarchio di Forza Italia con oltre 414mila euro, spiccano alcuni nomi iblei che occupano posizioni molto diverse tra loro.
Assenza (FdI) in top ten
L’avvocato Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia, si conferma il deputato più “ricco” della provincia. Con un reddito dichiarato di 151.663 euro, entra nella top ten regionale, piazzandosi all’ottavo posto assoluto. Un dato che consolida la sua posizione non solo politica ma anche patrimoniale, collocandolo tra i parlamentari più solidi economicamente di Sala d’Ercole.
Ignazio Abbate (Dc) sopra la media
Più indietro nella graduatoria, ma comunque sopra la media dei settanta deputati, si trova Ignazio Abbate, parlamentare della Dc ed ex sindaco di Modica. Il suo reddito lo posiziona a metà classifica, attestandosi in una fascia che lo accomuna a diversi colleghi con dichiarazione di 88.000 euro . Una cifra che lo mantiene tra i deputati con reddito medio-alto.
Nello Di Pasquale (Pd) in fascia intermedia
Leggermente più contenute le entrate dell’On. Nello Di Pasquale che resta vicino ma solo nella graduatoria graduatoria dei redditi ad Ignazio Abbate . Per l’ex sindaco di di Ragusa, il reddito dichiarato la colloca nella parte mediana della classifica con un reddito di 85.000 euro
Stefania Campo (M5s) fanalino di coda
In coda rispetto ai colleghi ragusani si posiziona Stefania Campo, esponente del Movimento cinque stelle con un reddito di 75.000. Pur non rientrando tra i redditi minimi assoluti dell’Ars, la sua dichiarazione si attesta su valori nettamente inferiori a quelli di Assenza e Di Pasquale ed Abbate . Un risultato che la tiene distante dai riflettori della classifica, ma comunque allineata a una fascia intermedia-bassa.
La situazione iblea
Il quadro complessivo restituisce l’immagine di una provincia divisa anche sul piano reddituale:
Assenza nella top ten regionale; Di Pasquale e Abbate in posizione intermedia ma solida; Campo nella parte bassa della classifica.
La curiosità: nella media complessiva dei deputati, che si attesta intorno ai 120mila euro, solo Assenza supera con distacco il dato, mentre gli altri tre parlamentari iblei restano al di sotto o poco sopra la soglia.
© Riproduzione riservata