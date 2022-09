Elezioni, Stefania Campo: “Ora rinnoviamo il Movimento”

Stefania Campo è riconfermata all’Assemblea regionale siciliana, con 3.723 preferenze personali e 17.871 voti che, in provincia di Ragusa, sono andati al Movimento 5 Stelle. Un risultato che premia l’impegno, la dedizione e il grande lavoro di questi 5 anni della deputata pentastellata che avrà dunque l’opportunità di potere continuare le proprie battaglie, pur dagli scranni dell’opposizione, sempre in difesa dei cittadini e di tutto il territorio ibleo.









“É stata una campagna elettorale avvincente, con un ottimo risultato del Movimento 5 Stelle. Purtroppo, però, il nostro candidato presidente Nuccio Di Paola è arrivato tardi, e se fossimo riusciti a organizzare prima la campagna elettorale, probabilmente avremmo fatto un altro risultato. Le elezioni sono sempre un modo per misurarsi e i cittadini mi hanno confermato il loro consenso ancora una volta. Ringrazio dunque tutti coloro che mi hanno sostenuta.





Da oggi, finalmente, possiamo pensare già al futuro con un Movimento 5 Stelle rinnovato grazie alla guida di Giuseppe Conte e alla prospettiva politica progressista che abbiamo intrapreso. Tante nuove persone si sono approcciate al nostro movimento, soprattutto dopo l’uscita di Luigi Di Maio, con passione, attenzione e volontà di contribuire a un progetto politico ancora più aperto e orizzontale, sia a livello nazionale che territoriale.





È con questa consapevolezza che faremo tutto il possibile per contribuire al bene comune delle quattro città iblee che andranno al voto il prossimo giugno e per dare voce a quella parte di società civile che stenta a sentirsi coinvolta e che, di solito, non viene ascoltata per come si dovrebbe. Inizia, insomma, una nuova fase del Movimento 5 Stelle in Italia e nella nostra straordinaria provincia”.

Chissà che quel rinnoviamo il movimento non sia riferito a quanto, dall'interno, hanno remato contro la sua ricandidatura. Vedremo i futuri sviluppi ma sembra già acuirsi la faida interna. LE REAZIONI SULLE ELEZIONI A seguire il commento del capogruppo del Movimento 5 Stelle a Ragusa, Sergio Firrincieli: “E’ opportuno commentare il risultato dei Cinque Stelle che, per quanto riguarda la città di Ragusa, ha visto il nostro movimento attestarsi alle Politiche su un dato di consensi pari al 29,7%. Un risultato più che apprezzabile, e lo dico da capogruppo del movimento in Consiglio comunale, che ci ha visto impegnati a portare avanti il progetto politico del presidente Giuseppe Conte.





Ringraziamo i ragusani che ci hanno dato fiducia e siamo pronti ad aprire un percorso che, attraverso il civismo, veda porre in risalto gli elementi fondanti dei Cinque Stelle. Siamo già pronti a dire la nostra per rispondere in maniera attenta e sempre di più a tutte le esigenze della città capoluogo”.