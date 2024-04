Perseguitava e minacciava la sua ex: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un vittoriese

Continuava a perseguitare la sua ex, la minacciava e l’ha pure aggredita fisicamente. Per questi motivi, la polizia di Vittoria ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un vittoriese che include il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre all’applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico. Questa decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della repubblica di Ragusa, che ha coordinato le indagini.

LE INDAGINI



Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia-querela presentata dalla persona offesa, nella quale sono emersi gravi episodi di soprusi, sopraffazioni e abusi, caratterizzati da reiterate aggressioni fisiche e psicologiche da parte dell’indagato. Tra i reati contestati all’indagato figurano maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, atti persecutori e incendio doloso. Come parte delle misure cautelari, all’indagato è stato imposto anche il divieto di avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla persona offesa.

© Riproduzione riservata