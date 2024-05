Lavoro degradante, condizioni igieniche precarie e nessuna sicurezza: denunciato imprenditore agricolo vittoriese

Condizioni di lavoro degradanti, nessuna sicurezza sul lavoro e condizioni igieniche precarie. La polizia di Vittoria, in seguito ad alcuni controlli presso un’azienda agricola in contradda Resinè, ha denunciato un imprenditore agricolo per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini stranieri privi del regolare permesso di soggiorno.

L’ISPEZIONE

Durante l’ispezione, è emerso che 9 operai di nazionalità bangladese erano impiegati nella raccolta degli ortaggi, alcuni dei quali privi dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa antinfortunistica.

Inoltre, è stata individuata una struttura adibita ad alloggio per gli operai distante circa 50 metri dall’azienda agricola, la quale presentava condizioni igienico-sanitarie precarie. Di conseguenza, sono intervenuti il Servizio di igiene degli ambienti di vita (S.I.A.V.) e il Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell’A.S.P. 7 di Ragusa.

L’attività di indagine, supportata dalle testimonianze dei lavoratori stranieri, ha portato alla denuncia del datore di lavoro all’Autorità Giudiziaria per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini stranieri privi del regolare permesso di soggiorno. Sono state riscontrate violazioni delle norme sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro, nonché condizioni degradanti nelle strutture.

